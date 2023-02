Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug geriet in Vollbrand

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, den 22.02.2023, gegen 07:25 Uhr, kam es zum Brand eines Kleintransporters in der Richard-Wagner-Straße in Grünstadt. Das Fahrzeug wurde zuvor von seinem Fahrer abgestellt; kurz darauf fing der Motorraum an zu qualmen. Bei Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen stand die Front des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Auf der Ladefläche des Transporters befand sich eine Gasflasche, welche durch die Feuerwehr im Rahmen der Löscharbeiten geborgen werden konnte. Ein Gebäude- oder Personenschaden ist nicht entstanden. Bei der Ursache des Bandes dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell