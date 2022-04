Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Unachtsamer Autofahrer bringt Motorradfahrer zu Fall

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem gestürzten Motorradfahrer sucht die Polizei Coesfeld eine Autofahrerin. Ein 23-jähriger Coesfelder befuhr am Dienstag (19.4.) gegen 19.20 Uhr die Dülmener Straße in Richtung Innenstadt. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein Auto vom Parkplatz, gegenüber der dortigen Tankstellen, auf die Dülmener Straße. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Coesfelder sein Motorrad stark ab und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht. Es können auch keine weiteren Angaben zum Auto bzw. zur Fahrerin gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

