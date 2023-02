POL-PDNW: Bad Dürkheim - Betrunken am Steuer

Grünstadt (ots) - Wie am gestrigen Nachmittag bekannt wurde, kam es im Zeitraum von Montag, dem 23.01.2023 bis Mittwoch, dem 15.02.2023 zu Diebstählen von Katalysatoren und Abgasanlagen. Die bislang unbekannte Täterschaft machte sich im Von-Ketteler-Ring in Grünstadt an mehreren abgestellten Wohnmobilen zu schaffen, baute hier die Katalysatoren der Fahrzeuge aus ...

mehr