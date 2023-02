POL-PDNW: E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Haßloch (ots) - In der Zeit vom 19.02. bis zum 20.02.2023 brachen Unbekannte in mehrere Kleingärten am "Mußbacher Weg" in Haßloch ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde sich zu mindestens sieben Grundstücken unbefugt Zutritt verschafft. Es wurden Wohnwagen und Gartenhäuser aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. ...

mehr