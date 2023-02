Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach möglicher Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.02.2023 um 02:50 Uhr konnte eine Streife der Polizei Neustadt/W. in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einen mitten auf der Fahrbahn stehenden Mercedes mit laufendem Motor feststellen. Im Rahmen der Kontrolle der 66-Jährigen Fahrerin konnte bei dieser starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,63 Promille, weshalb die Dame in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Der PKW der Frau wurde zuvor umgesetzt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Außerdem konnten an dem Mercedes diverse augenscheinlich frische Unfallschäden durch die Beamten erkannt werden. Einen korrespondierenden Unfallschaden an anderen Fahrzeugen im Nahbereich konnten die Beamten nicht vorfinden. Die vermeintliche Fahrtstrecke der Mercedes-Fahrerin verläuft durch den Ortsbereich Mußbach, über die B38 in Fahrtrichtung Innenstadt Neustadt/W.. Die Polizei Neustadt/W. bittet daher Zeugen, welche Angaben zu möglichen beschädigten Fahrzeugen, sowie zu einem Unfallhergang machen können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell