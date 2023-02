Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Brennender PKW gelöscht

Wachenheim (ots)

Am Dienstag den 21.02.2023 gegen 15.50 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem qualmenden PKW in die Bahnhofstraße aus. Als die 51 - jährige Besitzerin ihr Fahrzeug startete, stieg eine kleine Flamme sowie Qualm aus der Motorhaube auf. Ein 32 - jähriger Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, reagierte geistesgegenwärtig und löschte das Fahrzeug mit einem Eimer Wasser. Die hinzugerufene Feuerwehr kühlte ebenfalls den Motorraum. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt.

