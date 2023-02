Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Rollerfahrer unter Cannabis-Einfluss

Monsheim (ots)

Eine Streife der PI Grünstadt stellte gestern Abend, am 21.02.2023 gegen 21:00 Uhr, eine Motorroller fest, welcher auf einem Feldweg am Ortsausgang Monsheim in Richtung Bockenheim stand. Der Fahrzeugführer, welcher sich neben dem Roller befand, wurde durch die Streife angesprochen und kontrolliert. Da im Rahmen der Überprüfung typische Anzeichen für einen Drogenkonsum beim Rollerfahrer auffielen und zudem ein Schnelltest positiv auf Cannabis reagierte, wurde dem 18-Jährigen aus dem Donnersbergkreis eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell