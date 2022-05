Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Quad überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Reichshof (ots)

Bei einem Unfall mit einem Quad hat sich am Dienstag (17. Mai) ein 23-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der 23-Jährige aus Wiehl war gegen 13.55 Uhr auf der Landstraße 96 zwischen Volkenrath und Wehnrath unterwegs. Ausgangs einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Quad, welches gegen die rechtsseitig gelegene Leitplanke prallte und sich anschließend überschlug. Der 23-Jährige flog über die Leitplanke hinweg in eine abfallende Böschung und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in das Gummersbacher Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell