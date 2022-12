Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verletzungen durch Sturz oder Angriff?

Kaiserslautern (ots)

Er sei von mehreren Personen angegriffen und zusammengeschlagen worden - das hat ein Mann am Dienstagabend telefonisch bei der Polizei gemeldet. Der 33-Jährige wartete am Stiftsplatz auf die ausgerückte Streife. Er war stark alkoholisiert und hatte leichte Verletzungen im Gesicht, konnte sich aber nicht mehr so ganz genau erinnern, was eigentlich passiert war.

Bei der weiteren Befragung gab der Mann an, dass er vermutlich gegen 21.30 Uhr in der Marktstraße in Höhe eines Cafés von zwei bis drei Unbekannten attackiert wurde. Durch den Angriff sei er hingefallen, wobei auch seine Brille beschädigt wurde. Beschreiben konnte er die "Täter" nicht.

Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte der 33-Jährige ab. Laut Atemalkoholtest hatte er einen Pegel von 2,18 Promille.

Für die Ermittlungen sichteten die Polizeibeamten das Videomaterial der Überwachungskameras auf dem Weihnachtsmarktgelände. Darauf war zu sehen, dass der Mann in der Marktstraße ohne Fremdeinwirkung zu Boden fiel und ihm ein Passant anschließend wieder auf die Beine half.

Ob der 33-Jährige im Vorfeld in eine Auseinandersetzung verwickelt war, ergibt sich aus den Videoaufzeichnungen nicht. Die Ermittler sind deshalb auf der Suche nach Zeugen, die den Sturz des Mannes oder auch Ereignisse davor, in die der 33-Jährige verwickelt war, mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

