POL-PPWP: Glätte-Unfälle vor allem in der nördlichen Westpfalz

Kaiserslautern (ots) - In der Trippstadter Straße hat es an Weihnachten gekracht. In der Nacht vom ersten auf den zweiten Feiertag stießen in Höhe einer Tankstelle zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es kurz nach Mitternacht, als ein 21-jähriger Autofahrer das Tankstellengelände verlassen und sich mit seinem Opel Astra in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Offenbar ...

mehr