POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Rheine (ots) - Am Freitagmorgen (11.11.2022) gegen 06.30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Baarentelgenstraße / Sandkampstraße gekommen. Ein 56-jähriger Mann aus Rheine befuhr mit seinem Pedelec die Sandkampstraße in Richtung Venhauser Damm. Er nutzte zunächst hierfür den rechtsseitig gelegenen Radweg. Ein 28-jähriger Mann aus Rheine war mit seinem Iveco Transporter auf der Sandkampstraße ...

mehr