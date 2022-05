Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 21-Jähriger war am Dienstagmorgen in Upgant-Schott mit dem Auto unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei hielt den Mann gegen 5.20 Uhr in der Brookmerlander Straße an. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Osteel - Berauscht gefahren

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Dienstag in Osteel einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 31 Jahre alte Mann aus Norden stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff Amphetamin. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 31-jährigen Norder ein offener Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Norden - Unfallflucht

In der Gewerbestraße in Norden kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts stieß ein Unbekannter gegen einen grauen VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr. Zeugen werden um Hinweise gebeten unter Telefon 04931 9210.

