Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Ihlow - Diebstahl auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in Ihlow kam es zu einem Diebstahl. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag 06.05.2022, 17 Uhr, und Montag, 09.05.2022, 7.30 Uhr, Zutritt zum Gelände einer Autoverwertung in der Ems-Jade-Straße. Es wurden mehrere Autoscheiben beschädigt und Reifen entwendet. Die Täter verließen den Tatort vermutlich über einen Graben in Richtung Hauptstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Zingelstraße in Aurich wurde aus einem Auto eine Handtasche gestohlen. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, öffneten Unbekannte in der Zingelstraße einen geparkten VW Golf und entwendeten daraus eine Handtasche samt Geldbörse. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich/Sandhorst - Vandalismus auf Spielplatz

Unbekannte haben auf einem Spielplatz in Aurich-Sandhorst randaliert. Bereits zwischen Samstag, 30.04.2022 und Sonntag, 01.05.2022 rissen Unbekannte auf dem Spielplatz "Grauweidenweg" Teile der Zaunanlage heraus und verteilten sie auf dem gesamten Spielplatz. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

