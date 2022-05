Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Victorbur - Zwei Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Victorbur sind am Montag zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Pedelec-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen um kurz nach 14 Uhr auf dem Radweg der Westvictorburer Straße unterwegs, als ein 30-jähriger Mann mit dem Fahrrad von einer Grundstückseinfahrt vor ihm auf den Radweg einbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Radfahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wiesmoor - Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag auf einem Parkplatz im Amaryllisweg in Wiesmoor. Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen weißen Renault Megane und beschädigte den Wagen am vorderen Stoßfänger. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Brandgeschehen

Ihlow/Ludwigsdorf - Garage in Brand geraten

In Ludwigsdorf in der Gemeinde Ihlow kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Garagenbrand. Aus noch ungeklärter Ursache brach in der Straße Ostende gegen 1 Uhr ein Feuer in der Garage eines Einfamilienhauses aus. Die Kräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 100.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

