Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Westerburg (ots)

Am Freitag, 24.12.2021. kam es in der Zeit zwischen 10-14 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Westerburg. Hier wurde in der Straße "An der Hofwiese" in Höhe Hausnummer 1 ein PKW im hinteren rechten Bereich durch vermutlich ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit und kam seinen Meldeverpflichtungen nicht nach. Es entstand bei dem Geschädigten ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR

