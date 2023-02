Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.02.2023 um 09:20 Uhr schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter die Seitenscheibe eines geparkten PKW's auf dem Bayernplatz in 67433 Neustadt/W. ein und entwendete eine Handtasche. Die Besitzerin der Handtasche konnte die Tat beobachten und informierte umgehend die Polizeidienststelle. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung führte nicht zur Ergreifung des mit einem Cityroller flüchtenden Täters. Die Handtasche der Dame konnte circa zwei Stunden später durch eine Passantin im Stadtgebiet aufgefunden werden. Ob etwas hieraus letztlich entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 175-180 cm groß - bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke - helle Haare

Die Polizei Neustadt/W. bittet Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich mit dieser unter Tel. 006321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

