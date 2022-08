POL-SN: Sachbeschädigung von sechs PKW durch Sprühfarbe - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - Während eines Fußballspiels am Freitagnachmittag im Sportpark Lankow entwendete ein bisher unbekannter Täter insgesamt 12 Smartphones und weitere Wertgegenstände. Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Ratzeburger Straße. Der Täter verschaffte sich Zugang zu den Sportlerkabinen und richtete durch den Diebstahl einen Schaden von ca. 5.500 EUR an. Die Polizei ...

