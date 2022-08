Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Mehrere Unfälle mit verletzten Zweiradfahrern

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei musste am zurückliegenden Wochenende mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten aufnehmen, darunter ein schwer verletzter Radfahrer.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnwagen am Samstag leicht. Gegen 13:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Pampower Straße / Schweriner Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW mit Wohnwagenanhänger. Der 24-jährige Schweriner wurde zur Behandlung seiner Verletzung mit dem RTW ins Klinikum gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf, die Ursachenermittlung wird Aufgabe des Kriminalkommissariats Schwerin sein.

Zu sogenannten Alleinunfällen mit verletzten Radfahrern kam es sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Ein 38-jähriger Radfahrer sei am 13.08. gegen 16:00 Uhr in die Schienen der Straßenbahn geraten, stürzte und verletzte sich. Der Vorfall ereignete sich in der Franz-Mehring Straße. Der Schweriner wurde ebenfalls zur medinzinschen Behandlung ins Klinikum verbracht.

Am Sonntag verlor ein 36-Jähriger die Kontrolle über sein Rad, er sei von der Fahrbahn auf den Gehweg gewechselte und stürzte. In Folge des Vorfalls verletzte sich der Schweriner schwer und musste im Krankhaus behandelt werden. Ber der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 36-Jährigen und veranlassten einem Alkoholvortest. Dieser bestätigte den Verdacht und zeigte einen Promillewert von 2,13 an. Neben der Erstversorgung wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

