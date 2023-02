Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Beschädigungen an zwei PKW

Altleiningen (ots)

In der Nacht vom 22.02.2023 auf den 23.02.2023 kam es in der Sportplatzstraße in Altleiningen zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. In beiden Fällen wurden durch bislang unbekannte Täter die Windschutzscheiben der PKW mit einem Gegenstand eingeschlagen, sodass diese zu Bruch gingen. Beschädigt wurden hier ein schwarzer Peugeot und ein grauer Peugeot.

Hinweise auf die Tat oder die Täterschaft werden durch die Polizei Grünstadt entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell