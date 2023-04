LPI-NDH: Boys- & Girlsday 2023

Bad Langensalza (ots) - Noch immer dauern die Ermittlungen zur Unfallursache nach dem schweren Unfall am Samstagnachmittag auf der B 247 bei Bad Langensalza an. Dort war gegen 17.30 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer in einem BMW in Richtung Erfurt unterwegs und in den Gegenverkehr geraten, wo er mit zwei Fahrzeugen, einem Mercedes und VW Caddy, zusammenstieß. Beide entgegenkommende Fahrzeuge fingen Feuer und brannten aus. ...

