Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen dauern an

Bad Langensalza (ots)

Auch am Montag gehen die Ermittlungen zu einem schweren Unfall am vergangenen Samstag bei Bad Langensalza weiter. Die Bundesstraße konnte noch am Sonntag, nach Beendigung der Straßenreinigungsarbeiten und Ausbesserungen am Straßenbelag wieder freigegeben werden. Allerdings gilt dort jetzt ein Tempolimit, herabgesetzt auf 70 und 50 km/h. Die Verletzten, darunter auch der mutmaßliche Fahrzeugführer befinden sich immer noch im Krankenhaus. Eingehende Zeugenhinweise werden derzeit von den Ermittlern ausgewertet und geprüft. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Fahrzeugführer werden wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes geführt. Die Polizei beteiligt sich nicht an Spekulationen zur Unfallursache. Hier müssen das Unfallgutachten und die Auswertung der Blutprobe abgewartet werden.

