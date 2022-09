POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Ovelgönne leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 28. September 2022, in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde ein 12-jähriger Junge aus Brake von einem 37-jährigen Mann aus Brake, in der Golzwarder Straße, nahe eines dortigen Fahrradgeschäftes, geschlagen. Der Täter wurde von einem bislang unbekannten, männlichen ...

