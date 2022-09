POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Lkw kommt auf der Autobahn 28 von der Fahrbahn ab und kollidiert mit den Außenschutzplanken (Gem. Hude)

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 29. September 2022, ca. 08:15 Uhr, beschädigte ein 26-jähriger Mann mit seinem Traktor inklusive Anhänger die Schrankenanlage am Bahnhof Huntlosen. Der 26-jährige Cloppenburger befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Hengstlage. Am Bahnhof Huntlosen überquerte er den ...

mehr