POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Radfahrer*innen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leicht verletzt wurden eine Radfahrerin und ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Dwostraße, am Donnerstag, 29. September 2022, ca. 16:10 Uhr.

Eine 18-jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Rad den Theodor-Strom-Weg in Richtung der Dwostraße. An der Einmündung in die Dwostraße übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Delmenhorster.

Durch den Zusammenstoß stürzten die Radfahrer und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die Schadenshöhe wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

Gegen die 18-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

