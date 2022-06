POL-BOR: Rhede - Unfallflucht auf der Finkestraße

Südlohn (ots) - Stand gehalten hat in der Nacht zum Donnerstag ein Fenster eines Verbrauchermarktes in Südlohn Einbrechern: Die Täter hatten vergeblich versucht, es aufzuhebeln. Dabei lösten die Unbekannten Alarm aus. Zu der Tat kam es gegen 02.30 Uhr an einem Gebäude an der Eschstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

