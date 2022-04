Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel

Dinslaken : Trickdieb erbeutete Schmuck bei Juwelieren

Wesel / Dinslaken (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr betrat ein Unbekannter unter einem Vorwand ein Juweliergeschäft an der Korbmacherstraße in Wesel. Er gab vor, einen Goldring reparieren lassen zu wollen. Dazu breitete er ein Plakat aus, verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und lief zielstrebig in die Werkstatt des Geschäfts. Obwohl die Inhaberin ihn mehrfach aufforderte, sofort die Werkstatt und das Geschäft zu verlassen, ging der Mann nicht. Erst als die Inhaberin mit der Polizei drohte, verließ er das Geschäft. Kurz drauf fiel auf, dass der Unbekannte aus der Werkstatt einen Umschlag mit Ringen entwendet hatte.

Beschreibung des Unbekannten:

Circa 25 Jahre alt, 185 cm groß, trug eine beige/weiße Cappy, beigefarbene Jacke, beigefarbene Cargohose, bunte Sneaker und eine schwarze Umhängetasche. Er sprach gebrochen Deutsch / Englisch.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Dinslaken:

Ebenfalls am Mittwoch, jedoch schon gegen 11.30 Uhr, betrat ein Unbekannter unter dem Vorwand einen Goldring schätzen lassen zu wollen, einen Goldankaufladen an der Neustraße. Der Mann sprach nur gebrochen Englisch, entfaltete ebenfalls ein Plakat und schob es dem Verkäufer über dem Tresen zu. Als der Mitarbeiter sich weigerte, mehr Geld für den Ring zu zahlen, verließ der Mann das Geschäft. Später stellten Mitarbeiter fest, dass eine goldene Armbanduhr fehle, die zuvor auf dem Verkaufstresen lag.

Beschreibung des Unbekannten:

Circa 25 Jahre alt, 180- 185 cm groß, weißer Mundschutz, beigefarbene Basecap, beigefarbene / weiße Kleidung.

Inwieweit es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt, wird nun die Kriminalpolizei ermitteln.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0 oder die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell