Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Südlohn-Oeding (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch in Südlohn-Oeding an einem parkenden Wagen hinterlassen. Der rote Daihatsu hatte zwischen 10.25 Uhr und 10.35 Uhr an der Pfarrer-Becker-Straße gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell