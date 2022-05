Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Ludwigshafen-Süd (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 14.05.2022, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Ford die Von-Weber-Straße in Ludwigshafen am Rhein. Im Kreuzungsbereich zur Marschnerstraße kollidierte der 21-Jährige am rechten Fahrbahnrand mit einem Verkehrsschild, welches in der Folge aus der Verankerung gerissen wurde und sich in den Motorraum des Ford drückte. Bei dem am Pkw entstandenen Sachschaden dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls konnten die Polizisten beim 21-Jährigen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille, weshalb ihm anschließend auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

