POL-SO: Versuchter Kioskeinbruch

Möhnesee (ots) - In der Zeit zwischen dem 7. November, 17 Uhr und dem 8. November, 16.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Lager für Tauchzubehör an der Arnsberger Straße ein. Die Diebe schlugen eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt in das Lager zu verschaffen. Entwendet wurden ein Sauerstoffkoffer nebst Zubehör sowie Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, ...

