Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Spaziergängerinnen von abbiegendem Auto erfasst

Rahden (ots)

Bei einem Abbiegemanöver hat ein Autofahrer am ersten Weihnachtstag in Tonnenheide zwei Fußgängerinnen übersehen und leicht verletzt. Offenbar hatte die tief stehende Sonne den 48-jährigen Fahrer geblendet.

Der Mann war am Vormittag gegen 11.45 Uhr auf der Nuttelner Straße in südliche Richtung gefahren und beabsichtigte laut Polizei in die Straße Wiemelkenmoor abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit den beiden 32 und 67 Jahre alten Frauen aus Hannover. Die hielten sich über die Festtage bei Verwandten auf und befanden sich während eines gemeinsamen Spaziergangs auf dem Gehweg, wobei die 32-Jährige in einem Rollstuhl saß.

Durch den offenbar nur leichten Anstoß stürzten die Frauen zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Der Autofahrer kümmerte sich umgehend um die Spaziergängerinnen und brachte sie zu deren in der Nähe wohnende Verwandtschaft. Zudem wurde der Rettungsdienst verständigt. Der brachte die beiden Frauen im Anschluss ins Krankenhaus.

