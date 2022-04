POL-PDMY: Nachtragsmeldung Kripo Mayen klärt Hotelbrand

Sinzig (ots) - In der Zeit von Samstag, dem 09.04.2022, 16:00 Uhr bis Montag, dem 11.04.2022, 06:45 Uhr, kam es in Sinzig in der Lindenstraße zu einem Einbruch in einen Baumarkt. Bislang unbekannte Täter stiegen durch eine eingeschlagene Scheibe in den Baumarkt ein und entwendeten dort Bargeld. Zuvor dürften die unbekannten Täter durch das Überklettern des Zaunes auf das Gelände gelangt sein. Wer kann in diesem ...

mehr