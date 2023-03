LPI-J: Auto übersehen

Weimar (ots) - Am 01.03.2023 wurde die Polizei durch Mitarbeiter der Thüringer Energie AG über die Beschädigung eines Verteilerkastens in Kenntnis gesetzt. Gegen den Kasten, welcher sich in Bad Berka, Erlenweg befindet, sei augenscheinlich ein Fahrzeug gefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge gab an, dass er am Montag in diesem Bereich einen blauen Lkw gesehen hätte, konnte aber nicht sagen, ob dieser mit dem Unfallgeschehen im ...

