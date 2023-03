LPI-J: Einen Steinwurf entfernt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Auf dem Dach zum Liegen kam am Dienstagnachmittag ein VW-Fahrer in Eineborn. Der 68-Jährige, welcher aus Richtung Ottendorf kam, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr nach rechts in den Graben, wodurch der VW kippte und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig und unverletzt aus dem Pkw befreien. Am VW entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr