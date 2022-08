Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

57537 Mittelhof, Kreisstraße 126 (ots)

Am So., 28.08.2022, gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad Suzuki, die K 126 von Mittelhof kommend in Richtung Wissen. Kurz vor der Abfahrt nach Röttgen übersah er bergauffahrend bei Blendung durch die Sonne drei rechts vor ihm fahrende Radfahrer. Im Vorbeifahren streifte er die hinterste 53-jährige Radfahrerin mit seinem rechten Außenspiegel am linken Ellenbogen, wodurch diese stürzte. Die 53-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell