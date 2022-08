Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines PKW unter Alkoholeinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis in Kirchen (Sieg)

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 28.08.2022, gegen 02:25 Uhr, wurde durch Zeugen ein stark in Schlangenlinien fahrender PKW Ford Fiesta gemeldet. Der PKW fuhr aus Richtung Betzdorf in Richtung Kirchen (Sieg). An der Wohnanschrift des Halters in Kirchen konnte der Fahrer durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 48-jährige Fahrer und zugleich Halter des PKW unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin ergab die Kontrolle, dass die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Strafanzeige wurde erstattet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden.

