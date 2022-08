POL-PDNR: Rollerdiebstahl vom Bahnhof Mudersbach - Brachbach

Neuwied (ots) - Am Freitag, 26.08.2022 befuhr eine 68jährige Fahrzeugführerin gegen 12:05 Uhr die L 252 aus Richtung Bruchhausen in Fahrtrichtung Unkel/B42. Auf Höhe des Wasserfalls kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überfuhr ein neben der Fahrbahn stehendes Schild. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin ein Atemalkoholwert von 2,69 Promille festgestellt werden. Infolge wurde ...

mehr