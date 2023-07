Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Zwei leicht verletzte Personen bei Unfall auf der Richard-Stocker-Straße (03.07.2023)

Engen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der Richard-Stocker-Straße ereignet hat. Eine 58 Jahre alte Frau war mit einem BMW auf der Richard-Stocker-Straße in Richtung Tuttlingen unterwegs. An der Einmündung zur "Kesslerhalde" bremste sie ab um nach links zu der dortigen Waschanlage abzubiegen. Ein hinter dem BMW fahrender 38-Jähriger mit einem VW Bus wich nach links aus, um nicht in das Heck des abbremsenden Autos zu prallen und kollidierte dabei seitlich mit dem abbiegenden Wagen. Durch die Kollision abgewiesen, landete der Kleinbus im Graben. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste.

