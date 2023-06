Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei warnt vor falschen Kurkartenkontrolleuren auf der Insel Usedom

Zinnowitz (ots)

In Zinnowitz soll es in den vergangenen Tagen bereits mehrfach zu Kurkartenkontrollen durch falsche Kontrolleure gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll es zu den Betrugshandlungen durch eine oder mehrere unbekannte Personen gekommen sein. So sollen sich Tatverdächtige als Kontrolleure ausgegeben und mehre Passanten im Bereich der Promenade angesprochen haben. Teilweise sollen Strafzahlungen in Höhe von 3,50 Euro bis 8,00 Euro gefordert worden sein. Die angesprochenen Personen gingen auf die Forderungen nicht ein und wandten sich stattdessen an die Kurverwaltung. Die Tatverdächtigen trugen normale zivile Alltagskleidung. Neben der Promenade sollen die Täter ebenso im Bereich des Baltic Hotels - insbesondere in den Abendstunden - unterwegs gewesen sein.

Ob auch eine Betrugshandlung Erfolg hatte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei warnt jedoch vor diesen Maschen und weist darauf hin, sich im Zweifelsfall stets an die Kurverwaltung zu wenden.

Ob es sich bei einer Kontrolle tatsächlich um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Kurverwaltung Zinnowitz handelt, lässt sich zunächst an der Kleidung erkennen: Alle Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die am Strand und an der Promenade tätig sind, tragen T-Shirts mit dem Logo der Kurverwaltung auf der linken Seite. Des Weiteren ist das Tragen eines Namensschildes sowie das Mitführen eines Dienstausweises mit Foto verbindlich geregelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter 038378 279 224 entgegen.

