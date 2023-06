POL-HSK: Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag führte die Polizei in Neheim Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Straße "Trift" wurde in einer 30er-Zone kontrolliert. Ein 18jähriger Arnsberger konnte mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 93 km/h festgestellt und überprüft werden. Seine Entschuldigung gegenüber der Polizei ist nicht alltäglich: "Seine erfreuliche Abiturnote hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass er ...

mehr