POL-HSK: 19jähriger Arnsberger nach Überfall auf der Uferstraße verletzt

Marsberg (ots) - Am Dienstag kam es zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem versuchten Firmeneinbruch in Marsberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Firmengelände auf der Straße "Unterm Ohmberg". Dort versuchte man gewaltsam in eine Lagerhalle einzudringen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr