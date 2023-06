Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firmengebäude

Meschede (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände am Sophienweg in Meschede. Dort gelangte man in mehrere Garagen sowie in einen verschlossenen Anhänger. Es wurde eine bislang unbekannte Menge an Kupfer entwendet. Zum Abtransport nutzten die Täter höchstwahrscheinlich ein Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell