POL-HSK: Motorrad kollidiert mit Pkw

Olsberg (ots) - Am Samstagabend sind um 20.45 Uhr in Olsberg drei Radfahrer gestürzt. Alle drei waren auf der Straße "Roter Weg" in Richtung Hüttenstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursachen kamen alle drei zu Fall. Ein 22-jähriger Olsberger wurde schwer verletzt. Die Polizei bittet die beiden anderen Radfahrer sich zu melden und sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von ...

