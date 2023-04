Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Vallendar (ots)

Am frühen Dienstagabend, den 25.04.2023, befuhr ein Radfahrer mit seinem Pedelec den Weitersburger Weg, aus Weitersburg kommend, in Fahrtrichtung Heerstraße in Vallendar. Auf der abschüssigen, im Bereich der Unfallörtlichkeit gerade verlaufenden Fahrstrecke, überschlug sich der 59-Jährige, vermutlich auf Grund übermäßiger Betätigung der Vorderradbremse und kam auf der Fahrbahn zum Erliegen. Der Unfallhergang konnte von einer Unfallzeugin, welche den Weitersburger Weg zur Unfallzeit in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr, beobachtet werden. Der aus Vallendar stammende Radfahrer erlitt schwere, jedoch nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Weitersburger Weg gesperrt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung einer anderen Person oder eines anderen Fahrzeugs.

