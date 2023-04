Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit zwei verletzten Fußgängerinnen

Ludwigsburg (ots)

Eine Unfallflucht, die sich am Dienstag (18.04.2023) gegen 13.35 Uhr in der Talstraße in Böblingen ereignete, konnte die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgrund von Zeugenaussagen zügig klären. Zwei 17 und 18 Jahre alte Fußgängerinnen wollten aus Richtung eines Einkaufszentrums kommend die Talstraße in Richtung des Bahnhofs überqueren. Sie taten dies auf Höhe einer vorhandenen Fußgängerampel. Zu den genauen Schaltverhältnisse der Ampelanlage laufen derzeit noch Ermittlungen. Während die beiden jungen Frauen die Fahrbahn überqueren wollten, näherte sich ein PKW. Dieser touchierte die 18-Jährige, die zu Boden stürzte und ihre Begleiterin hierbei mit nach unten riss, so dass auch diese von dem PKW gestreift wurde. Die Fahrerin des PKW, ein Smart for four, hielt hierauf in etwa 50 Metern Entfernung an, setzte ihre Fahrt jedoch anschließend fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die beiden Fußgängerinnen erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte als Fahrerin des Smart eine 81 Jahre alte Frau ermittelt werden, die sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss.

