Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: 69 Jahre alte Frau wird Opfer von Trickdieben

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Rutesheim zu einem Diebstahl, den bislang noch unbekannte Täter am Dienstag (18.04.2023) gegen 10.30 Uhr in der Gutenbergstraße in Rutesheim auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts verübten. Eine 69 Jahre alte Frau, die gerade im Begriff war in ihren PKW zu steigen, wurde von einem der Unbekannten angesprochen und nach dem Weg nach Frankfurt gefragt. Während diesem Ablenkungsmanöver öffnete der zweite Täter, von der 69-Jährigen unbemerkt, die Beifahrertür und stahl eine Bauchtasche, in der sich persönliche Dokumente sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag befanden. Anschließend wurde das Gespräch beendet und die beiden Täter fuhren mit einer dunkelblauen Limousine mit ausländischen Kennzeichen davon. Im weiteren Verlauf bemerkte die Frau das Fehlen der Tasche und, dass die Beifahrertür nicht vollständig geschlossen war. Der Mann, der die 69-Jährige abgelenkt hat, soll etwa 165 cm groß, etwa 30 Jahre alt und eher stämmig gebaut gewesen sein. Er wurde als südländischer Typ beschrieben und hatte eine Glatze rasiert. Er war schwarz gekleidet. Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder ebenfalls von den beiden Unbekannten angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bei der Polizei zu melden.

