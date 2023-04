Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Diebstahl aus Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (17.04.2023) 17.30 Uhr und Dienstag (18.04.2023) 07.30 Uhr stahlen noch unbekannte Täter aus einem Rohbau im Schönblickweg in Erligheim diverse Gegenstände. Vermutlich gelangten die Täter über ein Fenster, das mit einer Plane abgehängt worden war, in das Gebäudeinnere. Die Diebe entwendeten unter anderem drei Kisten, in denen sich Messingverbindungen befanden, etwa zehn Akkus für verschiedene elektronische Werkzeuge, ein Heizgerät, mehrere Lüftungsgitter, sowie einen Koffer mit Werkzeugen. Im Gesamten dürfte sich der Wert des Diebesguts auf rund 7.000 Euro belaufen. Einem Zeugen war am Montagabend eine noch unbekannte Person aufgefallen, die sich in verdächtiger Weise im Bereich des Rohbaus bewegt habe. Es habe sich um einen schlanken, etwa 180 cm großen Mann in Arbeitskleidung gehandelt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

