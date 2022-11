LPI-EF: Vermisster wieder da

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kindelbrück kam es Montagnachmittag zum Diebstahl von zwei Hochleistungsbatterien. Diese standen auf einer Palette vor einem Mehrfamilienhaus. In einem unbeobachteten Moment zerschnitten Unbekannte die Sicherung und entwendeten die Batterien im Gesamtwert von 600 Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahl auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

