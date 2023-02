Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ganoven versuchen es auf unterschiedliche Art und Weise

Edenkoben (ots)

"Mama, mein Handy ist in die Toilette gefallen". Via WhatsApp erhielt eine 70 Jahre alte Frau diese Nachricht von einer fremden Nummer, von der sie vermutete, dass es sich um die neue Handynummer ihres Sohnes handelte. Als der vermeintliche Sohn dann um Hilfe bat, weil er knapp 2.000 Euro an eine Volksbank im Sauerland überweisen müsse, wurde die Frau stutzig, beendete den Chat und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei appelliert: Schützen Sie ihren WhatsApp-Account vor Betrug. Entlarven Sie Betrüger, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder rufen Sie vor einer Überweisung die Person an, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell