POL-PDLD: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 06.02.2023

Leinsweiler (ots) - Am 06.02.23 streifte zwischen 07 und 16h ein noch unbekanntes Fahrzeug (vermutlich VW Kleintransporter) beim Vorbeifahren einen in der Weinstraße am Fahrbahnrand stehenden Ford Ka und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Rückfragen bitte an: ...

