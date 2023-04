Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfall mit hohem Sachschaden auf der Landesstraße 1100

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 85.000 Euro kam es am Montagmorgen (17.04.2023) gegen 06:55 Uhr im Bereich der Landesstraße 1100 in Marbach am Neckar. Ein 25-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Landesstraße 1100 in Fahrtrichtung Marbach am Neckar. Nach der Einmündung zur Landesstraße 1138 setzte der 25-Jährige zu einem Überholvorgang an und fuhr hierzu auf die Gegenfahrspur. Zeitgleich kam ihm in Fahrtrichtung Murr eine 54-jährige Citroen-Lenkerin entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 54-Jährige zunächst nach rechts auf den Gehweg aus, es kam dennoch zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes des 25-jährigen wieder zurück auf seine Fahrspur abgewiesen und er kollidierte im weiteren Verlauf mit einem VW eines 64-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam an einem Brückengeländer zum Stehen. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-Jähriger Mercedes-Lenker wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

